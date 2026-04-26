Песков: Европа не может построить свою безопасность без участия России

Власти Европы не могут принять тот факт, что без участия России построить новую архитектуру безопасности на континенте невозможно. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что эта ситуация сохранится, пока Европой управляют действующие политические структуры.

«Никакая архитектура европейской безопасности немыслима и без учетов интересов России, и без участия в ней России», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что картина изменится, когда придут более прагматично настроенные политики. Но пока сложно прогнозировать, какие именно силы окажутся у власти.

«Германия — крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас», — признался Песков, отметив, что истории известны случаи, когда власть захватывали реваншисты.

В этом же интервью Песков назвал ошибочным решение европейских политиков считать Россию главной угрозой. Он подчеркнул, что как бы кому ни хотелось, страна остается составляющей частью Европы.