Песков напомнил о праве России применить ядерное оружие при угрозе для суверенитета

Песков: Россия может применить ядерное оружие при угрозе для суверенитета

У России есть право применить ядерное оружие в случае создания угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он сослался на опубликованный во вторник указ президента Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

«С соответствующими параграфами основ вы сами можете ознакомиться. Но речь там, в целом, идет про право России в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии на применение ядерного оружия. Документ говорит об этом», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что агрессия против России от любого неядерного государства при поддержке или с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о суровых последствиях ударов вглубь России.