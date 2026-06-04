Консервативная журналистка и политическая активистка Кэндис Оуэнс, известная поддержкой Дональда Трампа, заявила о безразличии к критике из-за поездки в Россию. В интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она рассказала, что еженедельно сталкивается с обвинениями в иностранном финансировании.

«Каждую неделю они меняют свое мнение по поводу того, кто меня финансирует. На прошлой неделе, кажется, они сказали, что меня спонсирует Катар, а пару недель назад был Иран», — отметила публицистка, подчеркнув ложность подобных заявлений в адрес независимых мыслителей.

Поездку в Санкт-Петербург Оуэнс совместила с семейным путешествием, давно планируя посетить страну. Приглашение на форум стало для нее идеальной возможностью выступить с речью о семейных ценностях.