Песков исключил причастность России к сбою навигации борта фон дер Ляйен

Россия не имеет никакого отношения к сбою навигации самолета, на борту которого находился председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом газете Financial Times заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на публикации о том, что Россия якобы может быть причастна к сбою в навигационной системе борта, направлявшегося в Болгарию.

«Ваша информация некорректна», — сообщил он британскому изданию.

По информации газеты, проблемы с GPS произошли на территории аэропорта Пловдива, куда направлялась глава ЕК. В результате пилот принял решение посадить борт вручную, с помощью аналоговых карт. Эту информацию подтвердило управление воздушного движения Болгарии.

Ранее жители болгарского города Сопота вышли на протест в связи с визитом фон дер Ляйен. Митингующие собрались на площадке перед военным заводом и потребовали, чтобы председатель ЕК уезжала обратно в Брюссель.