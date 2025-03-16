Лидеры европейских стран демонстрируют «флюгерообразное поведение», изменив точку зрения по перемирию на Украине. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В европейских городах, в Таллине, в Старой Риге, популярны флюгеры на крышах. Видимо, с детства, когда люди видят флюгеры, наступает определенная мимикрия», — заявил он, ответив на вопрос позиции европейских лидеров насчет мирного урегулирования на Украине.

По словам Пескова, флюгерообразное поведение — неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента, который требует перемирия, а раньше — требовал войны.

«Думаю, это связано именно с этим», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков не подтвердил информацию, что советника президента США Кита Келлога отстранили от переговоров по просьбе России.