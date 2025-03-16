Песков иронично объяснил флюгерообразное поведение лидеров европейских стран
Песков: европейские лидеры демонстрируют флюгерообразное поведение по Украине
Лидеры европейских стран демонстрируют «флюгерообразное поведение», изменив точку зрения по перемирию на Украине. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В европейских городах, в Таллине, в Старой Риге, популярны флюгеры на крышах. Видимо, с детства, когда люди видят флюгеры, наступает определенная мимикрия», — заявил он, ответив на вопрос позиции европейских лидеров насчет мирного урегулирования на Украине.
По словам Пескова, флюгерообразное поведение — неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента, который требует перемирия, а раньше — требовал войны.
«Думаю, это связано именно с этим», — добавил пресс-секретарь президента России.
Ранее Песков не подтвердил информацию, что советника президента США Кита Келлога отстранили от переговоров по просьбе России.