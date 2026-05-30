Песчаная буря накрыла север Индии. Огромное облако пыли за считанные минуты поглотило дороги, дома и поля в штате Раджастхан. Небо окрасилось в желто-коричневый цвет, а видимость на трассах почти исчезла. Кадрами стихии поделились очевидцы в социальных сетях.

Скорость ветра в отдельных районах достигала почти 56 километров в час. Водителям пришлось включать фары среди бела дня. Из-за порывов ветра падали деревья, повреждалась инфраструктура и возникали перебои с электричеством.

В столице штата, городе Джайпур, буря продолжалась около десяти минут, после чего начался дождь. Осадки принесли жителям долгожданное облегчение после аномальной жары: в последние недели температура в регионе превышала 45 градусов.

В марте песчаная буря накрыла курорты Египта и заметно подпортила отдых туристам, в том числе россиянам.