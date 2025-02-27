Владельцам собак необходимо внимательно наблюдать за признаками скуки у своих питомцев, чтобы своевременно организовать для них интересный досуг и предотвратить возможные проблемы. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО .

По его словам, оставшаяся без занятий собака может находить сомнительные способы развлечься, разрушая дом. Один из признаков такого состояния — порча мебели и других вещей. Важно понимать, что таким образом животное самовыражается и ищет развлечение.

Специалист также предупредил, что собака может начинать лаять и выть без видимой причины, просто от скуки. Ее реакция на бытовые шумы станет излишне громкой и нервной. Такое поведение не связано с изменением внешней среды или ухудшением здоровья, а является следствием отсутствия интересных занятий, добавила газета «Петербургский дневник».