Первый за два месяца рейс из Ирана отправился в Москву

Самолет авиакомпании Mahan Air впервые с 26 февраля вылетел в Москву из Тегерана. Об этом сообщили РИА «Новости» в справочной службе аэропорта Шереметьево.

«Рейс ожидается в 09:18 по московскому времени, терминал С. Он вылетел», — сказал собеседник агентства.

Рейсы по этому маршруту прекратились, когда Иран закрыл свое воздушное пространство в конце февраля.

США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, 28 февраля. Есть разрушения и жертвы среди мирного населения.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Ираном о двухнедельном прекращении огня. В Иране 25 апреля возобновили гражданские авиарейсы.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что иранский народ преодолеет испытания и наступит мир. Глава государства провел встречу с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи, на которой стороны обсудили развитие ситуации вокруг конфликта.