Первый вывозной рейс из Дубая приземлился в аэропорту Внуково

В Москву прилетел первый вывозной рейс из Дубая авиакомпании «Победа». Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Внуково.

Борт вылетел из Дубая в Москву в 23:04 по московскому времени и прибыл во Внуково в 06:59. Самолет доставил в столицу пассажиров рейсов, отмененных 28 февраля. Полет осуществлялся воздушным судном Boeing 737-800.

«Приземлился во Внуково», — сообщила пресс-служба «Победы».

Ранее одна из пассажирок сообщила, что около 60 человек оказались в неопределенности из-за отсутствия связи с перевозчиком «Азимут». Россияне не могли вылететь из Дубая в Сочи после неоднократного переноса рейсов.