Первый в мире подвесной стадион построят в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия планирует построить футбольный стадион на вершине небоскреба в Эр-Рияде высотой 350 метров. На новой арене смогут принять матчи чемпионата мира по футболу 2034 года, сообщило Paris Match.

Стадион назовут NEOM Sky Stadium. В его основании будет многофункциональный небоскреб, где разместят отели и магазины. Кроме того, площадку, вместимость которой составит 45 тысяч зрителей, можно будет использовать круглогодично как футбольное поле и для концертов.

Строительство башни наметили на 2027 год. Срок сдачи объекта — на 2032-й. Проект оценили в один миллиард долларов.

Международная федерация футбола (FIFA) официально утвердила Саудовскую Аравию в качестве хозяйки ЧМ-2034. Президент США Дональд Трамп заявил, что жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года проведут 5 декабря.