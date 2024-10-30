ВЦИОМ: более четверти россиян считают, что наркоманов нужно изолировать от общества

Наркомания разрушает здоровье и личность не только самих зависимых, но и наносит серьезный урон их семьям и обществу в целом. Сегодня 85% россиян считают зависимость от запрещенных веществ серьезной проблемой для страны, пишет ИА НСН со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Отмечается, что почти у каждого десятого респондента есть знакомые, употребляющие наркотики. Социальную проблему в наркомании увидели 25% россиян, еще 40% назвали ее болезнью.

При этом 26% опрошенных заявили о необходимости изолировать наркозависимых от общества. Еще 5% назвали наркотики личным делом каждого человека.