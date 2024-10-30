ВЦИОМ: более четверти россиян считают, что наркоманов нужно изолировать от общества

Наркомания разрушает здоровье и личность не только самих зависимых, но и наносит серьезный урон их семьям и обществу в целом. Сегодня 85% россиян считают зависимость от запрещенных веществ серьезной проблемой для страны, пишет ИА НСН со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Отмечается, что почти у каждого десятого респондента есть знакомые, употребляющие наркотики. Социальную проблему в наркомании увидели 25% россиян, еще 40% назвали ее болезнью.
При этом 26% опрошенных заявили о необходимости изолировать наркозависимых от общества. Еще 5% назвали наркотики личным делом каждого человека.
Еще 2,5 млрд рублей направили на поддержку инвалидов в Подмосковье за год
Школьница из Дмитрова стала призером международной космической олимпиады
Танцевальный коллектив из Истры победил на областном конкурсе
Здоровье деревьев проверили на 7,5 тысячи гектаров леса в Подмосковье
Капитальный ремонт детского сада начался в селе Федино под Воскресенском
Итоги конкурса «Сказки русской музыки» подведут в Подольске в конце ноября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте