Первый круизный лайнер вышел из Ормузского пролива после начал конфликта

Круизный лайнер Celestyal Discovery изменил маршрут и прошел через Ормузский пролив, став первым пассажирским судном, пересекшим этот участок после эскалации конфликта в регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные отслеживания судов.

Судно пересекло пролив около 17:55 по московскому времени, двигаясь на расстоянии примерно трех километров от побережья Омана. Позже лайнер продолжил движение на юг. Вместо ранее запланированного захода в порт Хасаб в маршрутной документации теперь указан Маскат.

По данным агентства, в марте в Персидском заливе находились как минимум шесть круизных лайнеров разных компаний, включая суда MSC Cruises, TUI Cruises и Celestyal Cruises. Всего на них могут разместиться около 17 тысяч пассажиров.

Сегодня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для коммерческого судоходства после прекращения огня в Ливане. В то же время в Белом доме сообщили, что американские военные продолжат морскую блокаду Ирана, введенную 13 апреля.