Первый истребитель FA-50PL для ВВС Польши показали на фото

Первый образец легкового истребителя FA-50PL, предназначенный для Военно-воздушных сил Польши, показали на фото. Снимок обнародовало издание Defence24 .

На фотографии — фюзеляж самолета, который собирают на производственной линии предприятия Korean Aerospace Industries в Сачхоне. Истребитель с тактическим номером 5013 стал первым воздушным судном модификации PL.

Польский вариант корейского истребителя оснастят радиолокационной станцией Raytheon PhantomStrike с активной фазированной антенной. Самолет станет носителем управляемых авиабомб GBU-12 Paveway II весом 230 килограммов и ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder. Истребитель получит штангу для дозаправки в воздухе. Пилот сможет использовать нашлемную систему целеуказания.

Минобороны Соединенных Штатов ранее подписало контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками.