Первых жертв смертельного пожара в баре опознали в Швейцарии

Полиция Швейцарии опознала первые четыре жертвы пожара в баре в Кран-Монтана

Полиция кантона Вале установила личности первых четырех жертв пожара в Кран-Монтана, это граждане Швейцарии в возрасте от 16 до 21 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тела погибших передали их семьям. Среди них два молодых человека 16 и 18 лет, а также две девушки 16 и 21 года.

Правоохранители отметили, что процедура идентификации и расследование продолжаются.

«Из уважения к семьям дополнительная информация на данный момент не разглашается», — отметили в пресс-службе.

Пожар в баре на курорте Кран-Монтана произошел в ночь на 1 января. Погибли 40 человек, еще 119 получили травмы.

Заведение Le Constellation пользовалось большой популярностью у подростков. Одной из первых версий стал взрыв в здании, но по мере выяснения обстоятельств власти склоняются к несчастному случаю.