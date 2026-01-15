Две европейские страны перебросят своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа

Bild: Германия и Франция отправят военных в Гренландию

Германия и Франция приняли решение направить военных в Гренландию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах на остров. Об этом сообщила газета Bild .

По информации источника издания, первые сотрудники бундесвера прибудут в Гренландию уже 15 января.

«Сначала на остров отправят предварительный состав некоторых членов Бундесвера. Первая разведывательная группа приступит к работе в четверг», — заявил немецкие и скандинавские чиновники.

Агентство AFP добавило, что Франция также отправит на остров представителя Вооруженных сил республики. Координацией действий военных займется Дания, а не НАТО.

Трамп заявлял, что планирует аннексировать Гренландию в состав США. Сейчас остров находится в составе Дании на правах автономии, тогда как Белый дом намерен использовать его как плацдарм для последующего выхода в Арктику.

Ранее стало известно, что военные учения в Гренландии проведет Швеция.