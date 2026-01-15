Две европейские страны перебросят своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа
Bild: Германия и Франция отправят военных в Гренландию
Германия и Франция приняли решение направить военных в Гренландию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах на остров. Об этом сообщила газета Bild.
По информации источника издания, первые сотрудники бундесвера прибудут в Гренландию уже 15 января.
«Сначала на остров отправят предварительный состав некоторых членов Бундесвера. Первая разведывательная группа приступит к работе в четверг», — заявил немецкие и скандинавские чиновники.
Агентство AFP добавило, что Франция также отправит на остров представителя Вооруженных сил республики. Координацией действий военных займется Дания, а не НАТО.
Трамп заявлял, что планирует аннексировать Гренландию в состав США. Сейчас остров находится в составе Дании на правах автономии, тогда как Белый дом намерен использовать его как плацдарм для последующего выхода в Арктику.
Ранее стало известно, что военные учения в Гренландии проведет Швеция.