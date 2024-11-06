Первые избирательные участки закрылись в США

Первые участки закрылись на президентских выборах в Индиане и Кентукки

Первые участки перестали принимать избирателей на президентских выборах в США в 18:00 по местному времени в штатах Индиана и Кентукки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Последними избирательные участки закроют на Гавайях и Аляске, где основное голосование завершится в 08:00 по московскому времени.

Согласно данным The Associated Press, Дональд Трамп лидирует в штате Индиана с 71,5%, у Харрис — 26,7%. Республиканец также лидирует в штате Кентукки с 63,4%, у его соперницы — 35,5%. В настоящее время подсчитаны около 2% голосов.

Выборы президента США стартовали во вторник, 5 декабря. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, от Республиканской участвует экс-президент Дональд Трамп.

Ранее обнародовали прогноз, согласно которому Трамп может победить в Аризоне, Джорджии, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. В своем видеообращении он заявил об ожидании «большой победы».