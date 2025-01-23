Первую роботизированную операцию провели в Саудовской Аравии

Хирург из Саудовской Аравии впервые провел роботизированную операцию по имплантации искусственного сердечного насоса. Об этом сообщило турецкое агентство «Анадолу» .

Операцией руководил руководитель отделения кардиохирургии KFSHRC и директор программы роботизированной малоинвазивной хирургии Ферас Халиэль. Сотрудники больницы готовились к ней совместно со специалистами исследовательского центра имени короля Фейсала (KFSHRC).

«Благодаря высокой точности робототехники пациенты могут быть вылечены с минимальными шрамами и без риска инфекций, кровотечений и других осложнений», — сказал Халиэль.

Операцию провели 35-летнему мужчине с тяжелой сердечной недостаточностью и осложнениями в почках и легких. Врачи использовали искусственный сердечный насос HeartMate 3, разработанный американской компанией Abbott. После вмешательства пациент провел в реанимации четыре дня, а через десять дней его выписали.

Ранее британские хирурги впервые провели малоинвазивную хирургическую операцию по удалению опухоли мозга через глазницу пациента. До этого такая опухоль считалась неоперабельной из-за рисков серьезных осложнений.