Первого мужа Джилл Байден задержали по подозрению в убийстве нынешней жены

Первого супруга Джилл Байден арестовали по подозрению в убийстве нынешней жены. Об этом сообщил телеканал NBC .

Обвиняемый — 77-летний Уильям Стивенсон — проживает в штате Делавэр. Мужчину заключили под стражу и назначили залог в 500 тысяч долларов.

По данным телеканала, полиция прибыла к дому Стивенсонов в Уилмингтоне 28 декабря по звонку о бытовом конфликте. Женщину обнаружили в гостиной на полу без сознания. Линде Стивенсон пытались оказать первую помощь, но спасти ее не удалось, женщина скончалась на месте.

Бывшая первая леди США и подозреваемый состояли в браке с 1970 по 1975 год. После того, как Джилл встретила Джо Байдена, который на тот момент занимал пост сенатора, она развелась с первым мужем. Джо Байден был вдовцом, он потерял первую жену в автокатастрофе.