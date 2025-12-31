В США жену экс-мужа Джилл Байден нашли мертвой

В США умерла 64-летняя Линда Стивенсон, жена Билла Стивенсона, первого мужа Джилл Байден. Об этом говорится в пресс-релизе полиции округа Нью-Касла.

Сотрудников полицейского управления округа Нью-Касл вызвали вечером 28 декабря в связи с домашним конфликтом в дом, где проживала пара Стивенсон.

«Войдя в дом, сотрудники обнаружили в гостиной 64-летнюю Линду Стивенсон без сознания. Офицеры немедленно приняли меры по спасению жизни, но, несмотря на все усилия, Линда Стивенсон скончалась», — говорится в пресс-релизе.

Детективы из отдела уголовных расследований прибыли на место происшествия. Ведется расследование. Тело Линды передали на вскрытие в отдел судебной медицины штата Делавэр, чтобы установить причины и обстоятельства ее смерти.

Джилл Байден и Билл Стивенсон были женаты с 1970 по 1975 год. В то время она училась в Делавэрском университете, а ее муж играл в американский футбол в колледже. Замуж за Джо Байдена, уже бывшего президента США, Джилл вышла в 1977 году, у них родилась дочь Эшли.