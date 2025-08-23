Катастрофический голод как мощный инструмент войны: чего добивается Израиль в Газе

ООН впервые объявила о катастрофическом голоде в секторе Газа. Взрослые и дети, пытающиеся выжить в условиях блокады, истощены. С каждым днем растет число людей, которые находятся на грани выживания. Израиль отрицает проблему. Что сейчас происходит в анклаве, какие меры принимает ООН — в материале 360.ru.

Катастрофический голод в Газе: доклад ООН Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в условиях полномасштабного голода — происходящее сопровождается массовым истощением и смертностью, следует из нового отчета ООН. В ближайшие недели голод распространится на провинции Газы в Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. «Классификация ситуации как полномасштабного голода означает, что достигнуты три критических порога: крайняя нехватка пищи, острое недоедание и смерти от истощения. Новый анализ подтверждает, что все эти критерии наблюдаются в провинции Газа», — объяснили в организации.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал обстановку в палестинском анклаве рукотворной катастрофой, нравственным приговором и провалом человечества. «Массовый голод — это не только нехватка пищи; это преднамеренное обрушение систем, необходимых для выживания человека. Люди голодают. Дети умирают. И те, кто обязан действовать, бездействуют», — сказал он. Гутерриш напомнил, что Израиль обязан обеспечивать население Газы продовольствием и медицинскими товарами согласно международному праву.

Нам нужно немедленное прекращение огня, немедленное освобождение всех заложников и полный, беспрепятственный гуманитарный доступ. Антониу Гутерриш генсек ООН

Использование голода — военное преступление Голод поражает самых уязвимых и лишает человека достоинства, заявил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер. «У каждого [из пострадавших] есть имя, у каждого есть история. Голод лишает человека достоинства еще до того, как лишает жизни. Он заставляет родителей выбирать, какого ребенка накормить. Он вынуждает людей рисковать жизнью в поисках еды», — сказал он на выступлении в Женеве. Флетчер призвал срочно открыть все пограничные переходы и позволить ООН завезти в анклав продовольствие и другие необходимые товары.

Фото: IMAGO/Moiz Salhi apaimages / www.globallookpress.com

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обвинил Израиль в незаконном ограничении ввоза и распределения гуманитарной помощи. «Использование голода как метода ведения войны является военным преступлением, а последовавшие за этим смерти могут также представлять собой военное преступление умышленного убийства», — подчеркнул он. Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Детский фонд ООН, Всемирная продовольственная программа и Всемирная организация здравоохранения в совместном заявлении подчеркнули крайнюю необходимость срочного гуманитарного реагирования.

Интересно По данным ООН, к концу сентября более 640 тысяч человек в Газе столкнутся с катастрофической нехваткой продовольствия. Еще 1,14 миллиона человек окажутся в условиях ЧС, а 396 тысяч — в кризисном положении. По данным ООН, к концу сентября более 640 тысяч человек в Газе столкнутся с катастрофической нехваткой продовольствия. Еще 1,14 миллиона человек окажутся в условиях ЧС, а 396 тысяч — в кризисном положении.

Смертность и заболеваемость от голода в Газе В июне среди детей в секторе Газа выявили более 12 тысяч случаев острого недоедания — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. С начала года показатель увеличился в шесть раз. «Почти четверть этих детей страдает от тяжелого острого недоедания — самой опасной формы», — подчеркнули в ООН. При этом система здравоохранения в Газе находится в критическом состоянии. Доступ к чистой воде и санитарии резко ограничен, растет число устойчивых к антибиотикам инфекций. Среди детей зафиксировали высокие показатели заболеваемости диареей, острыми респираторными и кожными инфекциями, лихорадкой.

Фото: Belal Abu Amer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Из-за голода и нехватки питьевой воды наблюдается вспышка редкого паралича у детей, но медикаментов для его лечения в анклаве нет, сообщила газета Politico. Речь идет о синдроме острого вялого паралича, всего зафиксировано почти 100 случаев за последние три месяца. Еще одна часто диагностируемая болезнь — синдром Гийена-Барре. Причины вспышек: регулярное недоедание, отсутствие питьевой воды и разрушенная канализация — сливающиеся на улицы сточные воды способствуют распространению инфекций. Ответ Израиля на доклад ООН о катастрофическом голоде в Газе МИД Израиля отверг доклад ООН о состоянии катастрофического голода в секторе Газа и назвало его «сфабрикованным». «Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности (IPC) только что опубликовала „сделанный на заказ“ сфабрикованный доклад, подходящий для фальшивой кампании ХАМАС», — заявили дипломаты. Они добавили, что с начала войны с анклав доставили якобы более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью. IPC обвинили во лжи и изменении оценок в одностороннем порядке.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху назвала доклад ООН о голоде в секторе Газа «откровенной ложью» — Израиль не морит палестинцев голодом, а предотвращает его. «Доклад IPC — не анализ, а откровенная ложь. Израиль не морит голодом — Израиль предотвращает голод… Единственные, кого в Газе действительно морят голодом, — израильские заложники. То, что делает IPC, — это современный кровавый навет», — следует из сообщения. Израильская блокада Газы По данным администрации сектора Газа, Израиль после частичного возобновления гуманитарной помощи палестинцам разрешил въехать в анклав 2187 грузовикам — это лишь 15% помощи от необходимой. При этом Израиль запретил к ввозу в сектор Газа сотни наименований продуктов, в том числе красное мясо, рыбу, яйца, фрукты, овощи и отдельные виды молочной продукции. Большая часть грузовиков с помощью подвергается разграбительству при попустительстве военных Израиля.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мощный инструмент войны Израиля Доклад ООН — важный шаг на пути к понимаю происходящего в секторе Газа, рассказал 360.ru политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов. По его словам, в Газе сложилась довольно нестандартная ситуация. С одной стороны Израиль проводит операцию против палестинского движения ХАМАС. «С другой стороны, есть действительно свидетельство того, что определенная часть этих гуманитарных грузов, вообще определенная часть продовольствия, все-таки в Газу поступает. По крайней мере, когда со стороны Израиля такая информация проходит. И кому тут верить в большей степени — это очень большой вопрос. Правда, видимо, все-таки где-то посередине», — отметил эксперт. В то же время нужно понимать, что операция против ХАМАС ослабляет не только движение, но и сам Израиль.

Мы наблюдаем сейчас такую картину, при которой голод становится очень мощным инструментом войны. И если под таким углом ситуацию рассматривать, конечно, гуманитарная обстановка в Газе является критической. Потому что, как известно, без огня дыма не бывает. Дмитрий Ежов политолог

Политолог назвал катастрофический голод в секторе Газа рукотворным. «Это следствие совокупности обстоятельств, которые становятся итогом действий Израиля. Ясно, что если бы не было операции против ХАМАС, не возникло бы такой остроты этой ситуации», — подчеркнул Ежов.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Цели Израиля в секторе Газа Израиль в секторе Газа добивается фактического разоружения и даже ликвидации ХАМАС, что выглядит малореалистичным, заявил Ежов. Он напомнил, что на территории Палестины остаются порядка полусотни израильских заложников. «Правда, по всей вероятности, большая часть из них уже скончались. А оставшиеся в живых тоже с высокой долей вероятности умрут или будут убиты», — сказал политолог. По его словам, ликвидировать лидеров ХАМАС возможно, но на их месте очень быстро появляются новые лидеры и движение по факту остается центром сопротивления на территории Палестины.

Единственным путем и единственным механизмом, который может привести к локализации всей ситуации, к локализации ее остроты, это переговорный процесс относительно создания палестинского государства. Как известно, это не входит в интересы Израиля, причем уже исторически. Дмитрий Ежов политолог

Реакция на ситуацию в Газе в мире Происходящее на Ближнем Востоке нравится далеко на всем, отметил Ежов. «Что касается репутации Израиля, мы видим, что есть определенная реакция со стороны Великобритании, есть определенная негативная реакция со стороны лидеров отдельных государств ЕС, предположим, Франции», — привел пример политолог.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Израиль и его действия ассоциируются с США, но это не означает, что проживающие там еврейские элиты тоже одобряют происходящее.

Поэтому здесь тоже могут быть включены определенные лоббистские ресурсы. Чисто гипотетически, давление на Израиль со стороны США, конечно, может быть, но при определенном стечении обстоятельств. Дмитрий Ежов политолог

Другой вопрос в том, что Нетаньяху после вступления Дональда Трампа в должность президента США почувствовал себя очень свободно и вольготно. «Есть ощущение того, что Нетаньяху принимает решения чуть ли не самостоятельно. И это характеризует его решимость и стремление действительно решить вопрос радикально и навсегда. Но в целом такой исход, который сам же Нетаньяху проектирует, является очень маловероятным», — заключил Ежов.

Фото: РИА «Новости»

О ситуации в секторе Газа с катастрофическим голодом пишут мировые СМИ. Авторы The New York Times напомнили, что с момента основания в 2004-м мониторинговая группа ООН подтвердила лишь три случая голода: в Сомали в 2011-м, в Южном Судане в 2017-м и в охваченном войной Судане в прошлом гощу. «Голодные толпы, собирающиеся возле пунктов раздачи гумпомощи, регулярно подвергаются израильскому обстрелу, а вооруженные банды жестоко грабят грузовики с продовольствием и другими грузами», — сообщила The Washington Post. В Financial Times напомнили, что доклад ООН последовал после месяца предупреждений гуманитарных организаций о том, что ограничения Израиля на поставки продовольствия приводят к гуманитарной катастрофе в секторе Газа.