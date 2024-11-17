Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20

Первая леди Бразилии Джанжа Лула да Силва на светском мероприятии G20 в Рио-де-Жанейро допустила грубое высказывание в адрес американского миллиардера Илона Маска, когда говорила о необходимости регулирования социальных сетей для предотвращения распространения дезинформации. Об этом сообщило агентство Reuters .

Во время ее речи раздался гудок корабля. Она пошутила: «Я думаю, это Илон Маск». Затем первая леди Бразилии добавила: «Я тебя не боюсь, Илон Маск». Кроме того, как отмечают источники агентства, Лула да Силва использовала ненормативную лексику.

В ответ на слова первой леди Бразилии Маск, владелец социальной сети X, опубликовал смеющийся эмодзи. В другом своем сообщении намекнул, что действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет победить на следующих выборах.

В этом году работу социальной сети, принадлежащей Илону Маску, приостанавливали в Бразилии на месяц. Причиной стало то, что компания не указала своего законного представителя в стране и не выполнила судебные постановления о блокировке аккаунтов, обвиняемых в распространении «фейковых новостей» и разжигании ненависти.

Поведение Маска возмутило окружение избранного президента США Дональда Трампа.