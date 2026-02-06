Двустороннее торговое и инвестиционное соглашение подписали в четверг Соединенные Штаты и Аргентина. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Пабло Кирно в социальной сети X .

Он уточнил, что стороны только что завершили процедуру подписания этого документа. Министр не привел конкретных деталей достигнутых договоренностей, заявил, что Аргентину теперь якобы ждет процветание.

Ранее, проанализировав открытые данные, РИА «Новости» сообщило, что стоимость жизни в столице Аргентины обогнала московские цены. При этом годовой уровень инфляции в стране в конце 2025 года достиг двухзначных значений.