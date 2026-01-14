Буэнос-Айрес обогнал Москву по индексу стоимости жизни

Годовой уровень инфляции в Аргентине достиг двухзначных значений в конце 2025 года.

«Согласно онлайн-базе данных Numbeo, индекс стоимости жизни в Москве в настоящее время составляет 47,5, тогда как в Буэнос-Айресе — 49,2», — говорится в материале.

В российской столице цены на продукты ниже на 12,5%, чем в аргентинской. Кроме того, покупательная способность москвичей выше на 82,1%. Также дешевле питание в ресторанах — на 24,2%. Да и стоимость проживания ниже на 3,4%, если не затрагивать арендованное жилье.

Москва уступила Буэнос-Айресу только в категории аренды жилья. Она оказалась выше на 88,1%.

В конце 2025 года в Госдуме России призвали ввести налоговые льготы для арендаторов жилья.