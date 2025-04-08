Перспективы переговоров с Японией оценили в Кремле

Песков: говорить о переговорах с Японией при антироссийском курсе не приходится

В настоящее время не приходится говорить о переговорах о мире с Японией, так как страна придерживается враждебного антироссийского курса. Об этом на брифинге сказал официальный представитель кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Вы знаете, что Япония поспешила полностью присоединиться к враждебным и недружественным шагам по отношению к нашей стране. На фоне такой позиции Японии, которая сохраняется, слова о желании выйти на мирный договор — это одно, а реальные меры и реальное положение дел, которые руководство Японии приняло против нашей страны — другое», — сказал он.

Песков отметил, что с японскими властями никаких контактов сейчас нет.

Ранее стало известно, что в Японии задумались о заключении мирного договора с Россией. При этом МИД азиатского государства отмечал, что остается открытым вопрос принадлежности Курильских островов.