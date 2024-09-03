«Перспективных направлений очень много». Россиянам объяснили, зачем дружить с Монголией

В государственном дворце в Улан-Баторе встретились Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух. Политолог, журналист Юрий Светов рассказал 360.ru, почему для России и Монголии важно наладить отношения.

«Мы предпринимаем достаточно давно усилия для восстановления тех дружественных отношений, которые были в советские времена между Монголией и СССР», — отметил он.

Светов напомнил, что отношения между странами охладели в 90-е годы. Однако сейчас, по его словам, обстановка складывается благоприятным образом со всех сторон. По этой причине газопровод «Сила Сибири — 2» из России в Китай будет проходить через Монголию.

«Были за, были против, но это будет сделано. Монголия становится транзитером, получая за это деньги. Плюс она получает возможность использовать газ для своей экономики», — пояснил журналист.

Политолог добавил, что Россия, как и Китай, намерена получать много лития из Монголии.

«Нас чрезвычайно интересует вопрос участия в разработках лития — перспективный металл. Монополистом по его переработке является Китай, но мы тоже свое производство начинаем», — сказал Светов.

Он подчеркнул, что Россия также модернизирует в Монголии железную дорогу.

«Перспективных направлений очень много», — отметил политолог.

Переговоры Путина и президента Монголии прошли в юрте в Улан-Баторе. Это уникальное сооружение во дворце, созданное по местным традициям.