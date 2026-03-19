Пережившую кому в Таиланде россиянку ввели в медикаментозный сон

Российская туристка, которая впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде, находится сейчас в больнице без сознания. Она открывает глаза, но в себя не приходит, рассказала 360.ru ее сестра.

«Улучшений никаких нет, ухудшений тоже. Состояние стабильное», отметила она.

Девушка прилетела на отдых в Патайю из Крыма. В конце февраля у нее воспалилась щека, через три дня врач по страховке удалил ей зуб мудрости. В марте путешественница начала терять сознание и впала в кому. Предварительно, причиной могло стать заражение крови.

Сестра крымчанки сообщила, что врачи согласились предоставить информацию о пациентке только после оплаты лечения.

«Я сегодня у них выпрашивала хоть какие-то результаты, хоть историю болезни, хоть что-то. По итогу мне ничего не дали. Сказали ждать конца недели», — уточнила она.

По ее словам, сейчас туристка находится в медикаментозном сне. Прогнозов по поводу состояния девушки врачи не дают.