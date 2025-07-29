Пережившая клиническую смерть британка рассказала о выходе из тела

Жительница Великобритании пережила клиническую смерть и реанимацию длительностью 17 минут, во время которой якобы вышла из тела и увидела себя со стороны. Об этом сообщил Daily Star .

Женщине стало плохо с сердцем во время тренировки в спортзале. Она потеряла сознание, после чего, по ее собственным словам, неожиданно почувствовала себя парящей над землей.

«Я парила рядом с крышей и смотрела на себя сверху вниз на полу спортзала. Моей первой мыслью было, что мои ноги выглядят очень толстыми», — рассказала 35-летняя Виктория Томас.

Благодаря усилиям врачей британку удалось спасти. В дальнейшем ей потребовалась установка кардиостимулятора.

Ранее стало известно, что в Великобритании 64-летний мужчина пережил 45-минутную остановку сердца и сумел полностью восстановиться после этого.