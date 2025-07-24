Мужчина выжил после 45-минутной остановки сердца
NTK: 64-летний британец пережил 45-минутную остановку сердца
В Великобритании 64-летний мужчина пережил 45-минутную остановку сердца и сумел полностью восстановиться. Об этом сообщил портал Need To Know (NTK).
Стив Далтон потерял сознание, пока работал во дворе, помогая дочери в строительстве игровой площадки у нее дома. Когда родственники заметили, что мужчине нехорошо, его 40-летний сын немедленно начал сердечно-легочную реанимацию, несмотря на то, что у него не было должной подготовки.
Медики прибыли через восемь минут и забрали мужчину в больницу.
Он был мертв в течение 45 минут, и его шесть раз пытались привести в себя с помощью дефибриллятора.
Кейт Далтон
дочь пострадавшего
Она добавила, что семья в какой-то момент уже смирилась с потерей. Медики зафиксировали отсутствие сердечной деятельности в течение 45 минут.
В сумме врачи скорой помощи три часа боролись за жизнь пациента. А в больнице родственникам сообщили о двухпроцентном шансе на выживание и возможном повреждении мозга.
На следующее утро мужчина пришел в сознание без видимых последствий.
Мы были потрясены, когда папа самостоятельно позвонил нам.
Кейт Далтон
дочь пострадавшего
Мужчина провел в больнице около месяца, ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, и он смог вернуться к обычной жизни. Теперь семья организует сбор средств для помощи пережившим остановку сердца.
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