Сегодня 05:36 Мужчина выжил после 45-минутной остановки сердца NTK: 64-летний британец пережил 45-минутную остановку сердца 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

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В Великобритании 64-летний мужчина пережил 45-минутную остановку сердца и сумел полностью восстановиться. Об этом сообщил портал Need To Know (NTK).

Стив Далтон потерял сознание, пока работал во дворе, помогая дочери в строительстве игровой площадки у нее дома. Когда родственники заметили, что мужчине нехорошо, его 40-летний сын немедленно начал сердечно-легочную реанимацию, несмотря на то, что у него не было должной подготовки. Медики прибыли через восемь минут и забрали мужчину в больницу.

Он был мертв в течение 45 минут, и его шесть раз пытались привести в себя с помощью дефибриллятора. Кейт Далтон дочь пострадавшего

Она добавила, что семья в какой-то момент уже смирилась с потерей. Медики зафиксировали отсутствие сердечной деятельности в течение 45 минут. В сумме врачи скорой помощи три часа боролись за жизнь пациента. А в больнице родственникам сообщили о двухпроцентном шансе на выживание и возможном повреждении мозга. На следующее утро мужчина пришел в сознание без видимых последствий.

Мы были потрясены, когда папа самостоятельно позвонил нам. Кейт Далтон дочь пострадавшего

Мужчина провел в больнице около месяца, ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, и он смог вернуться к обычной жизни. Теперь семья организует сбор средств для помощи пережившим остановку сердца. Ранее жительница Греции рассказала о странных видениях во время клинической смерти. Она заявила, что встретила хвостатых синекожих существ после перехода на «другую сторону».