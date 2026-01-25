Переводчик Уиткоффа переживал из-за потолка в зале для переговоров с Путиным

Переводчик спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа разволновался из-за высокого сводчатого потолка в представительском кабинете Кремля перед российско-американскими переговорами. В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он поделился, что такие особенности архитектуры могут осложнять работу, создавая эхо.

Перед началом переговоров переводчик сказал коллегам, что, увидев купол, он сразу понял: переговоры будут непростыми.

«Дело в том, что для переводчика, когда [есть] купол, то существует эхо. И иногда, когда мы видим большой конференц-стол и есть купол, то докладчика часто не очень хорошо слышно», — пояснил он.

Переводчик Уиткоффа обратился к российскому коллеге с просьбой помочь протестировать звучание голоса в зале.

Президент Владимир Путин провел переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и Джошем Грюнбаумом, старшим советником Белого дома и комиссаром Федеральной службы по закупкам управления общих служб США. Встреча состоялась в ночь на 23 января и длилась около четырех часов.

Москва и Вашингтон договорились о проведении первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби. Участники также обсудили Совет мира по Газе, перспективы Гренландии и развитие двусторонних отношений. Стороны согласились поддерживать тесный контакт по украинской и другим актуальным вопросам.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин не склонен обращать внимание на время суток, когда идут серьезные переговоры. При этом официальный представитель Кремля отметил, что США спешат в процессе украинского урегулирования.