Переспавшая с 583 мужчинами за сутки модель OnlyFans рассказала, как будет растить детей

Модель OnlyFans Энни Найт, известная своими секс-рекордами, заявила о намерении создать семью в ближайшем будущем. Об этом сообщил Men Today .

По словам австралийки, она готовится выйти замуж за бойфренда Генри Брейшоу, с которым обручилась во время отпуска в Лос-Анджелесе. Бракосочетание состоится в 2026 году.

Бросать работу после свадьбы девушка не собирается. Жених ее к этому не принуждает, а наоборот, поддерживает любую деятельность Энни.

В дальнейшем Найт мечтает стать матерью. Скрывать свою необычную профессию от детей модель, судя по всему, не собирается.

«Я всегда мечтала иметь семью. Я надеюсь воспитать своих детей непредвзятыми по отношению к секс-работникам», — сказала она.

Девушка прославилась в 2023 году после того, как устроила несколько пикантных челленджей. Во время одного из них австралийка переспала с 583 мужчинами за 12 часов.