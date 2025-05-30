«Самая сексуально активная» женщина Австралии раскрыла очень странные просьбы подписчиков
Порноактриса Энни Найт заявила, что ее подписчиков возбуждают пупки и подмышки
Австралийская модель и порнозвезда Энни Найт, называющая себя самой сексуально активной женщиной в стране, раскрыла необычные запросы своих подписчиков. Об этом сообщил The Tab.
Женщина прославилась после секс-марафона, в котором за шесть часов переспала с 583 мужчинами. Модели 30 лет, она активно ведет OnlyFans и выкладывает эротические фото. По словам Найт, на нее подписаны много фетишистов — некоторых возбуждают пупки или подмышки
«Люди готовы платить за что угодно. Одни хотят, чтобы я изображала великаншу, другие просят отправить им мои экскременты», — рассказала модель.
Некоторые запросы настолько необычны, что нарушают правила платформы. Больше всего ее удивляют просьбы, связанные с менструацией.
«Я думала, парням это не нравится, но они готовы платить за испачканное белье», — заявила порноактриса.
В прошлом году Энни Найт заявила о намерении переспать с еще 365 мужчинами. Она отметила, что хочет вступать в интимную близость с новым партнером каждый день.