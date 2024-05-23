МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета в Польше

ЧП с МиГ-29 случилось в Польше во время учебного полета. Истребитель потерял топливный бак, сообщили в пресс-службе главного командования вооруженных сил республики в Facebook*.

В сообщении уточнили, что бак был пустой. Он рухнул в нескольких сотнях метров от застройки.

«По предварительным данным, пилоты действовали согласно соответствующим процедурам», — подчеркнули представители главного командования.

Пострадавших при потере бака нет. Проверку по факту случившегося начал Государственный комитет по экспертизе авиации Польши.

Polskie Radio 24 уточнило, что МиГ-29 дислоцируются на базе в Мальборке на севере страны. Эти истребители, а также самолеты Су-22 вскоре собираются заменить на американские F-35 и южнокорейские FA-50.

В минувшем году в польских ВВС насчитывалось 22 истребителя МиГ-29, позже часть этих боевых воздушных машин передали Украине, отметил РБК.

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