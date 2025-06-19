Пашинян назвал потерю Нагорного Карабаха историей успеха

Потеря Нагорного Карабаха стала для Армении историей успеха и помогла найти собственную государственность. Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, его процитировал «Sputnik Армении» .

«Мой вывод следующий: мы не потеряли Нагорный Карабах, мы обрели армянскую государственность», — сказал он.

Пашинян также отметил, что на данный момент Армения находится на пути своего становления, и события с Нагорным Карабахом стали поворотной точкой для перехода страны «к подлинной независимости».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Россия будет инвестировать в восстановление Нагорного Карабаха.