Пашинян назвал потерю Нагорного Карабаха историей успеха

Потеря Нагорного Карабаха стала для Армении историей успеха и помогла найти собственную государственность. Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, его процитировал «Sputnik Армении».
«Мой вывод следующий: мы не потеряли Нагорный Карабах, мы обрели армянскую государственность», — сказал он.
Пашинян также отметил, что на данный момент Армения находится на пути своего становления, и события с Нагорным Карабахом стали поворотной точкой для перехода страны «к подлинной независимости».
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Россия будет инвестировать в восстановление Нагорного Карабаха.
Встреча по вопросам благоустройства сквера у ДК «Химик» прошла в Воскресенске
Фейк: маркетплейс Poizon официально заработал в России
Венгрия предложила площадку для переговоров России и Украины
Спортивный праздник пройдет в Одинцове 21 июня
Социальный раунд по безопасности дорожного движения пройдет в Одинцове
Соглашение о запуске комплекса по производству яиц в Кашире подписали на ПМЭФ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте