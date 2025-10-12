Аналитик Дизен: ЕС пересек черту между прокси-войной и прямым конфликтом с РФ

Евросоюз пересек черту и фактически перешел к прямой войне с Россией. Такое мнение озвучил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже открыто говорит о создании большой армии, чтобы воевать с Россией. Ведутся разговоры о захвате российских кораблей и ударах вглубь территории страны, что является актами войны.

Бывший британский министр обороны Бен Уоллес призывал «задушить Крым», сделать его непригодным для жизни.

«Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооруженным противостоянием», — подчеркнул Дизен.

Профессор при этом предупредил, что у Европы нет шансов победить Россию. Крупнейшая ядерная держава мира сделает все, чтобы противостоять угрозам.

Ранее Дизен заявил, что Великобритания открыто атакует Россию и в какой-то момент Москва ответит. Тогда будет утрачен контроль над эскалацией, а Лондон начнет вопить об агрессии, которую якобы ничто не спровоцировало.