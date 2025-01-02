«Пересек границы допустимого». Партия Шольца притормозила Маска

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пересек границы допустимого между дружественными США и Германией. Такое мнение в беседе с Der Spiegel озвучил председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

По его словам, недавние высказывания Маска о немецких политиках могут серьезно ухудшить отношения между странами. Таким образом Мютцених отреагировал на оскорбление канцлера ФРГ Олафа Шольца со стороны Маска.

«Критика американского бизнесмена в адрес представителей властей Германии направлена против всех немецких граждан. Маск серьезно пересек границы в отношениях стран», — заявил Мютцених.

Ранее Маск в социальной сети «забыл» имя Шольца, обозвав его «дерьмом» и «болваном». Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей социальной сети Х, посвященную досрочным парламентским выборам в Германии, которые пройдут в феврале 2025 года.