Евросоюз и НАТО активно используют тему военного противостояния с Россией для маскировки внутренних проблем и обоснования расходов на вооружение. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в публикации на платформе X , раскритиковав стратегию западных структур.

По словам журналиста, у России нет никаких планов «вторгаться» на территорию Европы.

«ЕС и НАТО хотят посильнее напугать вас войной с Россией. Россияне и не думают „вторгаться“ в Европу», — подчеркнул журналист.

По его мнению, все это «гигантская афера», которую европейские власти затеяли, чтобы отвлечь внимание населения от «своей вопиющей некомпетентности и вливания миллиардов в крупных производителей оружия».

Ранее журналист заявил, что Евросоюз активно насаждает страх среди своего населения. Это делается, чтобы подмять демократические институты.