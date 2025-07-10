Переписка дипломатов в Кувейте продемонстрировала, что Запад манипулирует другими странами и навязывает свою точку зрения по конфликту на Украине. Доступ к сообщениям послов получила турецкая газета Aydınlık .

«Группа поддержки Киева, созданная западными посланниками, находящимися в Кувейте, раскрывает мнение дипломатических миссий о нейтральной стране Персидского залива и ее СМИ», — отметило издание.

Дипломаты переписывались в мессенджере WhatsApp*. В сообщениях всплыли поразительные подробности того, как именно Запад манипулирует другими странами и навязывает свою точку зрения.

В переписке участвовали высокопоставленные представители Великобритании, Франции, Италии, Канады, Австралии, Чехии, Польши, Румынии, Украины и Европейского союза в Кувейте.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рекомендовал европейским странам создать единое государство. Он добавил, что милитаризация не поможет Западу, а только ухудшит ситуацию.

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