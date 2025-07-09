После конфликта на Украине в Европе могут пересмотреть концепцию панъевропеизма и создать единое государство. Об этом на YouTube заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он подчеркнул, что в Европе больше нет гегемона, а Украина стала «кладбищем однополярного мира».

Эксперт выразил мнение, что перевооружение государств ЕС не приблизит мир, а только ухудшит ситуацию. Лучшим решением для Европы станет объединение в один большой панъевропейский альянс, добавил он.

По его словам, Германия тратит сотни миллиардов долларов и пытается стать лидером в конфронтации с Россией, но это не приведет ни к чему хорошему.

«Пора вернуться к панъевропейской концепции, от которой ошибочно отказались в 90-е годы», — объяснил профессор.

Ранее американский журналист Патрик Лоуренс сообщил, что Запад отказывается признать свое поражение перед Россией. По этой причине США и страны Европы изо всех сил делают вид, что они победили, добавил он. Эксперт назвал абсурдной сложившуюся ситуацию и сравнил происходящее с капитуляцией.