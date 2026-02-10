На Западе раскритиковали президента Финляндии за призывы вооружать Украину

Политический аналитик Алан Уотсон раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за призывы усиленно вооружать Украину. Об этом он написал в соцсети X .

«Александр Стубб, президент Финляндии, который, по всей видимости, пьет слишком много украинской картофельной водки и симпатизирует Зеленскому», — написал Уотсон.

Так он отреагировал на заявление финского лидера о необходимости «вооружить Украину до зубов» для сдерживания России.

Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило о направлении Киеву 32-го пакета военной помощи на 43 миллиона евро. По данным ведомства, общая стоимость поставок уже превысила 3,2 миллиарда евро. Содержание и сроки доставки не раскрываются.

В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле подчеркивали, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.