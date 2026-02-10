Перепил украинской водки: Стубба разнесли в пух и прах за призывы вооружать ВСУ дальше
На Западе раскритиковали президента Финляндии за призывы вооружать Украину
Политический аналитик Алан Уотсон раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за призывы усиленно вооружать Украину. Об этом он написал в соцсети X.
«Александр Стубб, президент Финляндии, который, по всей видимости, пьет слишком много украинской картофельной водки и симпатизирует Зеленскому», — написал Уотсон.
Так он отреагировал на заявление финского лидера о необходимости «вооружить Украину до зубов» для сдерживания России.
Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило о направлении Киеву 32-го пакета военной помощи на 43 миллиона евро. По данным ведомства, общая стоимость поставок уже превысила 3,2 миллиарда евро. Содержание и сроки доставки не раскрываются.
В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле подчеркивали, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.