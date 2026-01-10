Перемога символическая. Что на самом деле запретили Трампу в Венесуэле?

Политолог Баранчик: в США вряд ли примут закон об ограничении полномочий Трампа

Продвижение резолюции для ограничения полномочий президента США Дональда Трампа — не окончательное принятие закона, а лишь шаг в процессе законодательного рассмотрения. Об этом в своем телеграм-канале заявил политолог Юрий Баранчик.

«Резолюция прошла первый барьер, но еще предстоит окончательное голосование в сенате, одобрение палатой представителей, подписание президентом или преодоление возможного вето», — отметил он.

Эксперт объяснил, что многие неверно трактуют новости о резолюции, ограничивающей ведение дальнейших военных действий против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

«Трамп может наложить вето на подобный акт. Чтобы преодолеть вето, обе палаты Конгресса должны проголосовать за преодоление вето, то есть получить две трети голосов как в сенате, так и в палате представителей», — уточнил Баранчик.

Он напомнил о жестком контроле республиканцев над нижней палатой и усомнился в том, что резолюция сможет пройти через этот жесткий порог.

По его словам, если документ станет законом, Трампу запретят без санкций Конгресса инициировать новые боевые действия против Венесуэлы или расширять уже начатые. Несмотря на это, уже ведущиеся конфликты не будут автоматически остановлены без отдельного согласия конгрессменов.

«Так что перемога тут сугубо символическая, хотя и заметная», — добавил политолог.

За ограничение полномочий Трампа проголосовали 52 сенатора, против выступили 47. Принятие документа инициировали и демократы, и республиканцы.