Российско-украинские переговоры в Стамбуле похожи на мероприятие, на которое никто не хочет идти — за исключением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х заявил британский журналист Джонни Миллер.
«Переговоры в Стамбуле — это как вечеринка, на которую никто не хочет идти. Кроме Зеленского. Он пришел пораньше. Настоящая работа идет в другом месте», — заметил журналист.
Зеленский после переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что не будет лично участвовать в переговорах, в Стамбул отправится делегация.
По мнению британского издания Daily Express, Зеленский разочарован и возмущен из-за отказа президента России Владимира Путина приехать в Стамбул на переговоры. Складки на лбу Зеленского свидетельствуют свидетельствуют о глубоком беспокойстве.
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