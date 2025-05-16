Журналист Миллер: кроме Зеленского, никто не спешит на переговоры в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в Стамбуле похожи на мероприятие, на которое никто не хочет идти — за исключением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х заявил британский журналист Джонни Миллер.

«Переговоры в Стамбуле — это как вечеринка, на которую никто не хочет идти. Кроме Зеленского. Он пришел пораньше. Настоящая работа идет в другом месте», — заметил журналист.

Зеленский после переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что не будет лично участвовать в переговорах, в Стамбул отправится делегация.

По мнению британского издания Daily Express, Зеленский разочарован и возмущен из-за отказа президента России Владимира Путина приехать в Стамбул на переговоры. Складки на лбу Зеленского свидетельствуют свидетельствуют о глубоком беспокойстве.