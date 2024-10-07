Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером за убийства палестинцев

Международный союз человечества остановит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, организовавшего геноцид в секторе Газа, точно так же, как когда-то остановил Гитлера. Об этом на своей странице в социальной сети X написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он пояснил, что ровно год назад Израиль начал атаку на палестинский сектор Газа, где погибли более 50 тысяч мирных жителей.

«Больницы, культовые сооружения различных конфессий и школы в секторе Газа больше не стоят. Многих журналистов, представителей неправительственных организаций и послов мира уже нет среди нас», — написал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что сегодня такая же судьба постигла мирное население Ливана. Он подчеркнул, что проводимую Израилем политику геноцида, оккупации и вторжения необходимо прекратить.

«Точно так же, как Гитлера остановил общий союзом человечества, Нетаньяху и его сеть убийств

остановят таким же образом» — добавил Эрдоган.

Он отметил, что Турция продолжит противостоять правительству Израиля и призывает другие государства присоединиться к этой позиции.

Ливанская организация «Хезболла» объявила, что в ответ на обстрелы со стороны Израиля запустила баллистические ракеты в сторону Хайфы для ударов по позициям израильских военных. По данным организации, они успешно поразили цели в кибуце Кармиэль, поселении Фурейдис, а также ударили по военной базе Рамат-Давид.