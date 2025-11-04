ЕК: переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года

Еврокомиссия рассчитывает начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

В органе исполнительной власти отметили, что Украина выполнила необходимые условия по основным принципам сообщества, внутреннему рынку и внешним отношениям.

«Еврокомиссия ожидает, что Украина до конца года выполнит условия для открытия оставшихся трех кластеров», — указали в отчете ЕК.

Также Еврокомиссия из-за «отступления от демократии» квалифицировала Грузию как «номинальную» страну — кандидата в ЕС.

«После выводов Совета ЕС от декабря 2024 года, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, и в свете продолжающегося отката от принципов демократии ЕК лишь номинально считает Грузию страной-кандидатом», — добавили в органе.

Ранее стало известно, что Венгрия решила создать антиукраинский альянс в ЕС с Чехией и Словакией.