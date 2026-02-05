Научный сотрудник РАН Добрева заявила, что на переговорах с США иранцы готовы обсуждать только ядерную программу

Сотрудник Центра изучения Ближнего Востока Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Евдокия Добрева в разговоре с ИА НСН прокомментировала перспективы возобновления переговоров между США и Ираном по ядерной проблематике. Основной темой обсуждения станет вопрос соответствия ядерной программы Ирана международным нормам и стандартам.

Проведение переговоров намечено на начало февраля 2026 года в столице Омана, куда прибудут представители обеих сторон. Целью встречи станет попытка наладить продуктивный диалог и разрешить существующие разногласия, препятствующие нормализации отношений.

Позиция Ирана основана на праве свободно заниматься разработкой атомной энергии исключительно в мирных целях, считает собеседница. В то же время США стремятся расширить рамки дискуссии, выдвигая требования, связанные с необходимостью смены власти в Тегеране. Такое предложение вызывает возражения со стороны иранской стороны, воспринимающей подобный подход как недопустимое вмешательство во внутренние дела.

Реализация достигнутых договоренностей обеспечит прозрачность ядерной программы Ирана и снизит риски нарушения международного режима нераспространения ядерного оружия, добавила она.