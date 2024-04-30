Переехавший из Латвии в Россию пенсионер получил ВНЖ | 360°

Мир 30 апреля 2024, 16:01 Переехавший из Латвии в Россию пенсионер получил ВНЖ RT: Россия предоставила ВНЖ пенсионеру из Латвии после устранения неточности РИА «Новости»

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Латвийский пенсионер, которого могли выдворить из России, получил вид на жительство. Об этом RT рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников Иван Мельников.

«Димитриевс — инвалид по зрению. В 2024 году он решил воссоединиться с семьей», — написали авторы материала.

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Его сына в Латвии преследовали по политическим мотивам, поэтому тот переехал в Россию вместе с невестой. Однако пенсионеру, когда он решил перебраться к сыну, отказывали в выдаче ВНЖ из-за неточности в написании фамилии.

Проблема с возникла из-за того, что в свидетельстве о рождении сына была опечатка в фамилии: «Дмитриев» вместо «Дмитриевс». Мужчина обратился к министру МВД Владимир Колокольцеву, и пожилому мужчине оформили документы в ускоренном режиме.

Ранее Россия предоставила убежище немецкой журналистке. Хенн Дагмар Ингеборг приехала в страну в 2022 году по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей. Возвращаться на родину она не собиралась, поэтому обратилась в полицию Москвы в феврале, чтобы получить миграционный документ. В 2023 году ВНЖ в России получила мать Хенн.