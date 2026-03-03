Передумавших лететь в Дубай россиян эвакуируют из Баку в Махачкалу

Примерно 150 российских туристов, не долетевших до Дубая и застрявших в Баку, решили вернуться в Россию на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 360.ru сообщил один из путешественников.

По его словам, 75 россиян уже уехали ночью в Дубай.

«Приехал консул, планируется эвакуация оставшихся людей до Махачкалы автобусами, дальше за свой счет билеты будем брать. Отель также не продлили, все за свои деньги», — уточнил путешественник.

Представитель пресс-службы туроператора FUN&SUN в беседе с 360.ru рассказала, что туристам еще 28 февраля предлагали аннулировать тур без удержания денег, если они не готовы продолжать перелет в ОАЭ. Она подчеркнула, что при желании путешественники могли приобрести авиабилеты и вернуться в Россию.

«Сейчас эта ситуация решилась следующим образом: кто-то принял решение вернуться в Россию, кто-то полетел в Дубай», — резюмировала собеседница 360.ru.

Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке активизировались мошенники. Они начали предлагать туристам арендовать машину с водителем за 900-1000 долларов, чтобы эвакуироваться из Дубая.