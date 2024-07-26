Передачу Украине доходов от российских активов назвали безумием

Филиппо: передача Украине доходов от активов РФ приведет к ответным мерам

Фото: Freepik

Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить Украине 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов приведет к ответным мерам со стороны России. Об этом предупредил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«[Это] незаконное решение, которое дискредитирует Францию и наши страны!» — написал политик.

Он назвал передачу Украине денег безумием и призвал Францию выйти из состава Евросоюза.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров уже поделился планами на эти средства.

Издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают варианты заморозки российских активов на длительный срок или даже бессрочно.

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