Передачу Украине доходов от российских активов назвали безумием

Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить Украине 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов приведет к ответным мерам со стороны России. Об этом предупредил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«[Это] незаконное решение, которое дискредитирует Францию и наши страны!» — написал политик.
Он назвал передачу Украине денег безумием и призвал Францию выйти из состава Евросоюза.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров уже поделился планами на эти средства.
Издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают варианты заморозки российских активов на длительный срок или даже бессрочно.