Перед конклавом в Ватикане установили трубу над Сикстинской капеллой

Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу, дым из которой станет сигналом об окончании конклава. Об этом сообщило издание Vatican News .

Оно опубликовало фотографии с установкой фальшпола.

«Пожарная бригада Ватикана была замечена на крыше Сикстинской капеллы. Она устанавливала дымоход, который будет выпускать черный дым, если по крайней мере 89 кардиналов не придут к согласию относительно следующего папы», — отметило агентство.

Конклав кардиналов 7 мая соберется в Сикстинской капелле, чтобы выбрать нового папу римского. Когда 133 священника-выборщика отдадут голоса за одного претендента, из трубы пойдет белый дым.

Ранее историк-ватиканист Алексей Юдин рассказал, что конклав всегда проходит в закрытом режиме. По его словам, главными кандидатами на пост понтифика являются государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин и филиппинский дипломат Луис Антонио Тагле.