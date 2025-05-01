Скрытое дверями Сикстинской капеллы. Как пройдет конклав в Ватикане

Конклав по избранию нового папы римского начнется 7 мая. Эта процедура имеет четко выработанные нормы и правила, проверенные веками. Она всегда проходит в закрытом режиме и скрыта от глаз посторонних. О всех тонкостях голосования на выборах нового понтифика и о том, как этот процесс нашел свое отражение в мировой культуре, узнал 360.ru.

Кардиналы «под ключом»

Участниками конклава станут кардиналы-выборщики. Это те, кто к смерти папы не достиг возраста 80 лет. Об этом 360.ru рассказал историк-ватиканист Алексей Юдин. Он отметил, что в этом году сложилась достаточно интересная картина, потому что из 135 кардиналов, имеющих право принять участие в голосовании, в Рим приедут только 132. Кардинал из Испании Антонио Канисарес Ловьера и представитель Кении Джон Нджуе не решились на путешествие из-за проблем со здоровьем. Еще один кардинал — Анджело Беччу — находится под судебным преследованием и отказался от участия. «Вот эти 132 кардинала соберутся в Сикстинской капелле на конклав, от латинского cum clave — „под ключом“. Но это не просто изоляция, а отсутствие всякой связи. То есть никаких мобильников и портативных устройств», — подчеркнул Юдин. Историк отметил, что жить кардиналы-выборщики будут в доме Святой Марты, связанной с храмом подземным тоннелем, что полностью изолирует их от внешнего мира.

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как проходит голосование на конклаве

Первая попытка избрания папы проходит в первый день конклава. Если один из кандидатов, которых называют папабили, получает две трети голосов и соглашается стать понтификом, то выборы считаются оконченными.

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но если к такому результату сразу прийти не удалось, то у кардиналов есть еще 11 дней. Все это время проводится по два голосования утром и столько же вечером, где победителя определят простым большинством голосов.

У них есть специальные бюллетени, оформленные по традиции на латыни, в который каждый из кардиналов вписывает имя своего кандидата. Все бумаги складывают в специальную урну с крышкой. Ничего нового не предвидится. Это может занять несколько часов, а может затянуться недели Алексей Юдин историк-ватиканист

Он подчеркнул, что в ходе конклава кардиналы могут общаться и обмениваться мнениями между собой, что повлияет на выбор нового понтифика, о котором все узнают по белому дыму.

Не только выборы папы

На конклаве выбором того или иного кандидата кардинальская коллегия определит желательный для Католической церкви курс нового папы. Среди кандидатов-папабили есть те, кто готов продолжить путь своего предшественника Франциска, а также те, кто выступает за определенный баланс, отметил историк. «Франциск во многом растряс Церковь. Поэтому среди кардиналов существуют разные мнения, вплоть до самых критических к покойному папе и его наследию. Что нужно Церкви на самом деле — вопрос открытый», — отметил Юдин.

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По его словам, если папский престол достанется кандидату из Океании или Азии, то это приведет к новому взгляду на Католическую церковь, которая в любом случае останется традиционной. Неожиданностей исключать нельзя, потому что сейчас внутри организации ситуация очень сложная.

Главные кандидаты на пост папы римского

На пост понтифика претендует государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Как отметил собеседник 360.ru — это куриальный дипломат с колоссальным опытом. «Это как раз тот человек, который может сбалансировать Церковь. Еще один кандидат — филиппинский дипломат Луис Антонио Тагле — человек папы Франциска. Очень похожий на него и очень мощная фигура. Есть и другие кардиналы — и европейские, и африканские, что очень интересно. В этом смысле географическая палитра очень широкая среди папабили», — отметил Юдин. По его словам, кто бы ни был избран на пост, это в любом случае достойная фигура. За предстоящим конклавом будут следить во всех странах мира, и, как во время чемпионата мира по футболу, каждое государство станет болеть за своего.

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Наследие папы Франциска

Ушедший из жизни папа римский Франциск стал весьма необычной фигурой для первосвященника Католической церкви. «Он даже называл себя епископом Рима и оставил после себя интересное и неоднозначное наследие. За последние годы ни один понтификат не заканчивался так сложно», — добавил Юдин. Он подчеркнул, что и закончил свою земную жизнь Франциск очень необычно — умер в Светлый понедельник, в день рождения Рима, после Пасхи, которую в этом году восточные и западные Церкви отметили в один день.

Отвечая на вопрос о слухе, что Франциск стал последним папой римским перед Апокалипсисом, историк-ватиканист вспомнил советский анекдот. «Рабинович, как вы себя чувствуете? Не дождетесь! Будем следовать совету Рабиновича — он мудрый человек», — подвел итог собеседник 360.ru.

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Конклав в современной культуре

Выборы папы римского неоднократно вызывали интерес у режиссеров, которые снимали фильмы, посвященные этому процессу. Кинокритик и продюсер Сергей Сычев по просьбе 360.ru составил небольшой список картин, которые можно посмотреть, чтобы глубже погрузиться в контекст избрания папы римского. На первое место он поставил фильм «Конклав», вышедший на экраны в 2024 году, и картину французского режиссера Франсуа Озона «По воле божьей». «Это картина-вербатим, то есть построенная на документальных событиях, там уровень достоверности такой, что становится не по себе», — заявил Сычев. Также кинокритик посоветовал фильм «В центре внимания», получивший премию «Оскар» в 2016 году, и документальную картину Mea Maxima Culpa (в российском прокате «Моя величайшая вина: Тишина в храме Божьем» — прим. ред.) про это высокое католическое сословие.

Отдельно собеседник 360.ru выделил сериал «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино.

Это самое выдающееся, что за последнее время сделали на тему Ватикана. Там объясняется, что речь идет не только о политике, но и о духовных вопросах, которые предстают перед зрителем во всей своей парадоксальности и неразрешимости Сергей Сычев кинокритик и продюсер

Кинокритик отметил, что автор сериала придумал решение для неразрешимых проблем через чудо. Поэтому вся работа говорит о том, что необычный исход неразрешимых ситуаций в жизни исключать никогда нельзя.