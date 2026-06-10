Перебоев с поставками овощей и фруктов с Ближнего Востока в Россию не возникло

Россельхознадзор не фиксировал перебоев с поставками овощей и фруктов с Ближнего Востока, перевозки остаются на стабильном уровне. Об этом ТАСС заявил глава надзорного ведомства Сергей Данкверт.

Он уточнил, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке снизился экспорт мясной продукции в Россию. Он упал в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«Однако снижение было прогнозируемым», — подчеркнул Данкверт.

По его словам, российский рынок получает продукцию из стран ЕАЭС, Азии и Африки. Глава Россельхознадзора уточнил, что поставки подкарантинных товаров из государств Ближнего Востока остаются на стабильном уровне.

Ранее ведомство ограничило ввоз продукции из Армении. С 3 июня республика временно перестала поставлять баклажаны, семечковые культуры, сухофрукты и картофель. Ограничения снимут, когда Армения выработает алгоритм по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.